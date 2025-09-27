Движение ограничат в районе улице Судакова с 29 сентября на семь месяцев

Также одну полосу закроют для движения и обустроят временные уширения на участках: ул. Судакова от д. 1/127 до д. 4 с 1 до 25 ноября 2025 года; ул. Судакова от д. 4 до д. 6 с 26 ноября до 15 декабря 2025 года; ул. Судакова от д. 6 до д. 8 с 16 декабря 2025 года до 20 января 2026 года; ул. Судакова в районе д. 8 с 21 января до 15 февраля; ул. Судакова от д. 8 до д. 14 с 16 февраля до 10 марта 2026 года; ул. Судакова от д. 10 до д. 14 с 11 марта до 10 апреля 2026 года.