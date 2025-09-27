Движение ограничат в районе улице Судакова с 29 сентября на семь месяцев

«В период с 29 сентября 2025 года до 30 апреля 2026 года на участках ул. Судакова будут недоступны для движения одна-три полосы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей. Также с 29 сентября до 30 октября 2025 года на участке ул. Люблинская будут закрыты одна-две полосы», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на участке ул. Люблинская в районе д. 62 с 29 сентября до 30 октября 2025 года одна-две полосы будут закрыты с сохранением движения по трем полосам в каждом направлении за счет обустройства временных уширений и переразметки проезжей части.
При этом на участке ул. Судакова в районе д. 1/127 с 29 сентября до 30 октября 2025 года одна полоса будет закрыта для движения.
Также одну полосу закроют для движения и обустроят временные уширения на участках: ул. Судакова от д. 1/127 до д. 4 с 1 до 25 ноября 2025 года; ул. Судакова от д. 4 до д. 6 с 26 ноября до 15 декабря 2025 года; ул. Судакова от д. 6 до д. 8 с 16 декабря 2025 года до 20 января 2026 года; ул. Судакова в районе д. 8 с 21 января до 15 февраля; ул. Судакова от д. 8 до д. 14 с 16 февраля до 10 марта 2026 года; ул. Судакова от д. 10 до д. 14 с 11 марта до 10 апреля 2026 года.
Помимо этого, на участке ул. Судакова в районе д. 14 с 11 до 30 апреля 2026 года одна полоса будет закрыта для движения, обустроят временные уширения.
Кроме того, на участке проспекта 40 лет Октября в районе пересечения с ул. Судакова с 11 до 30 апреля 2026 года одна-три полосы будут закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства временных уширений и переразметки проезжей части.