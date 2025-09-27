Усман Дембеле опередил Ямаля в голосовании за Золотой мяч на 321 балл

Напомним, награду получил форвард ПСЖ Усман Дембеле, для него она стала первой в карьере. За 28-летнего француза отдали 1380 баллов. Вторым стал 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, а третье место занял полузащитник ПСЖ Витинья.
Первая десятка в голосовании за «Золтой мяч-2025»:
Усман Дембеле (ПСЖ) — 1380;Ламин Ямаль («Барселона») — 1059;Витинья (ПСЖ) — 703;Мохаммед Салах («Ливерпуль») — 657;Рафинья («Барселона») — 620;Ашраф Хакими (ПСЖ) — 484;Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 378;Коул Палмер («Челси») — 211;Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») — 172: Нуну Мендеш (ПСЖ) — 171.
В минувшем сезоне Дембеле в составе парижского клуба завоевал пять трофеев, включая чемпионат Франции и Лигу чемпионов, а также стал бронзовым призёром Лиги наций в составе национальной сборной.
«Золотой мяч» — ежегодная награда, вручаемая журналом France Football с 1956 года и считающаяся наиболее престижной индивидуальной наградой в футболе.
Напомним, Усман Дембеле получил «Золотой мяч» 23 сентября. Аналогичной награды в третий раз подряд удостоилась испанская полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати, победившая Марион Кальдентей и Алессию Руссо.
