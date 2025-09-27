Тренер Тарасова прокомментировала уход фигуристов РФ

Тарасова вступилась за атлетов, которые ищут себе применение.
Смена гражданства не делает спортсменов предателями, осуждать их за подобный выбор недопустимо. Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя ситуацию с российскими фигуристами, которые уезжают из страны и продолжают карьеру за рубежом.
«Нормально к ним отношусь. Но почему мы должны считать их нашими? Они уже не наши. Предателями называют просто не люди, а идиоты», — процитировал слова Тарасовой сайт Sport24.
Также Тарасова подчеркнула, что осуждать за это атлетов не нужно. Это смешно и безнравственно, отметила она.
Вопрос смены гражданства спортсменами обострился после отстранения российских сборных от участия в международных турнирах в 2022 году. Тогда решение МОК вызвало критику со стороны российских официальных лиц и спортсменов, которые отмечали несправедливость подобных мер и их негативное влияние на карьеру атлетов. Дискуссии продолжаются на фоне призывов не политизировать спорт и предоставить всем спортсменам равные возможности для участия в соревнованиях.