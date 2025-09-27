Ричмонд
Тренер Тарасова прокомментировала уход фигуристов РФ

Смена гражданства не делает спортсменов предателями, осуждать их за подобный выбор недопустимо. Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя ситуацию с российскими фигуристами, которые уезжают из страны и продолжают карьеру за рубежом.

Тарасова вступилась за атлетов, которые ищут себе применение.

«Нормально к ним отношусь. Но почему мы должны считать их нашими? Они уже не наши. Предателями называют просто не люди, а идиоты», — процитировал слова Тарасовой сайт Sport24.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТарасова высказалась о решении российских фигуристов выступать без гимна и флага.

Также Тарасова подчеркнула, что осуждать за это атлетов не нужно. Это смешно и безнравственно, отметила она.

Вопрос смены гражданства спортсменами обострился после отстранения российских сборных от участия в международных турнирах в 2022 году. Тогда решение МОК вызвало критику со стороны российских официальных лиц и спортсменов, которые отмечали несправедливость подобных мер и их негативное влияние на карьеру атлетов. Дискуссии продолжаются на фоне призывов не политизировать спорт и предоставить всем спортсменам равные возможности для участия в соревнованиях.