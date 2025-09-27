Тренер Тарасова прокомментировала уход фигуристов РФ

Вопрос смены гражданства спортсменами обострился после отстранения российских сборных от участия в международных турнирах в 2022 году. Тогда решение МОК вызвало критику со стороны российских официальных лиц и спортсменов, которые отмечали несправедливость подобных мер и их негативное влияние на карьеру атлетов. Дискуссии продолжаются на фоне призывов не политизировать спорт и предоставить всем спортсменам равные возможности для участия в соревнованиях.