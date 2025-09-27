Ричмонд
Минздрав: к 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет

Мурашко раскрыл демографический прогноз.

«Население в возрасте 60 лет и старше согласно прогнозу на 2030 год — 25,4%. Прогноз на 2046 год — 30,4%», — сообщил Мурашко на просветительском марафоне «Знание. Первые». Его слова передает «Интерфакс».

Вопрос увеличения доли пожилого населения в России напрямую связан с курсом властей на повышение продолжительности жизни, который был обозначен после заявлений президента Владимира Путина о возможности жить до 150 лет. Для реализации этих целей правительство усиливает меры по профилактике и раннему выявлению заболеваний, а также совершенствует систему диспансеризации, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни достигла 78 лет.