Минздрав: к 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет

Вопрос увеличения доли пожилого населения в России напрямую связан с курсом властей на повышение продолжительности жизни, который был обозначен после заявлений президента Владимира Путина о возможности жить до 150 лет. Для реализации этих целей правительство усиливает меры по профилактике и раннему выявлению заболеваний, а также совершенствует систему диспансеризации, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни достигла 78 лет.