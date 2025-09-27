Участок от «Октябрьской» до «Новых Черемушек» будет закрыт на выходных

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Участок от станции метро Москвы «Октябрьская» до «Новые Черемушки» закрыт на выходных в связи со строительством пересадки со станции «Академическая» Троицкой линии на Калужско-Рижскую.
Так, в субботу и воскресенье нет движения поездов на участке между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые будут курсировать вдоль закрытого участка, другими линиями метро, а также наземным транспортом.
Кроме того, в связи с этим в центре и на юго-западе столицы изменена схема движения транспорта, чтобы транспорт мог ходить без задержек.
Так, запрещен правый поворот с Профсоюзной улицы на улицу Гарибальди, а также проезд по улице Гарибальди через Профсоюзную улицу. Ограничено движение с улицы Косыгина на Ленинский проспект в сторону центра, закрыт съезд с Ленинского проспекта на проспект 60-летия Октября при движении из центра и съезд на Донскую улицу с проезда Апакова.
Помимо этого, введены ограничения на левый поворот с проезда Апакова на улицу Шаболовку, перекрыт выезд с улицы Гарибальди на Профсоюзную улицу, а также участок улицы Гарибальди от дома 23 до Профсоюзной улицы. На отдельных участках запрещена парковка.