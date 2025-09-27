Президента федерации самбо Понырко убили в Кривом Роге

Ранее два ученика сцепились в одной из школ подмосковного Дмитрова. Ссора между ними произошла на перемене. Один из подростков в результате драки получил травмы различной степени тяжести. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту драки сотрудники СК возбудили уголовное дело. В рамках его расследования будет дана оценка действиям сотрудников школы.