Президента федерации самбо Понырко убили в Кривом Роге

Вечером в городе Кривой Рог на Украине произошло убийство президента местной федерации самбо Евгения Понырко. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости», ссылаясь на правоохранительные органы.
По данным полиции, неизвестный произвел несколько выстрелов в Понырко, от полученных ранений он скончался на месте. В результате нападения также пострадал еще один человек.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и руководство Криворожского районного управления полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ведутся первоочередные следственные действия для установления личности преступника, передает ТАСС.
