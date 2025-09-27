Ричмонд
В противовес Израилю: 12 стран объединились для финансовой поддержки Палестины

12 стран объявили о создании коалиции по финансовой поддержке Палестины.

Источник: Комсомольская правда

Согласно коммюнике МИД Франции, размещенному на официальном сайте ведомства, 12 государств создали коалицию для оказания финансовой поддержки Палестинской национальной администрации (ПНА).

«Сегодня Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Франция, Швейцария и Япония объявили о создании экстренной коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской национальной администрации», — следует из документа.

В документе указывается, что коалиция создана для противодействия острому финансовому кризису ПНА, а ее ключевая цель — стабилизация финансовой ситуации, что позволит администрации «сохранить управленческие функции, предоставлять населению жизненно важные услуги и поддерживать безопасность».

При этом страны коалиции также призвали Израиль снять блокировку палестинских таможенных поступлений и прекратить действия, подрывающие деятельность ПНА.

Ранее на полях Генассамблеи ООН турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с призывом к международному сообществу о признании государственности Палестины.

