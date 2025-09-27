Жареные пирожки как в СССР: Тот самый вкус детства, бабушкиной кухни и школьной столовой

Обязательно дайте тесту полностью отдохнуть (минимум 30−40 минут, а лучше час) при комнатной температуре под полотенцем. Если начинка сочная (капуста, ягоды), добавьте ложку крахмала или молотых сухарей. Они впитают лишний сок и не дадут пирожку разорваться. Полностью остудите начинку перед тем, как заворачивать в тесто, чтобы оно хорошо пропеклось. Используйте рафинированное растительное масло с высокой точкой дымления (подсолнечное, кукурузное, рапсовое). Нерафинированное даст сильный запах и быстро начнет гореть. Масло должно быть хорошо разогрето, но не дымить. Чтобы проверить, достаточно ли оно нагрелось, опустите в масло кончик деревянной палочки (например, шпажка для шашлычка). Если вокруг неё сразу образуются активные пузырьки — масло готово. Жарьте на огне, чуть сильнее среднего. На слишком сильном корочка сгорит, а начинка останется сырой. На слишком слабом пирожки впитают много масла. Никогда не прокалывайте готовые пирожки, чтобы выпустить пар, — вы выпустите весь сок, и они станут сухими. Сразу после жарки выкладывайте пирожки не на тарелку, а на решётку (например, из духовки), застеленную бумажным полотенцем. Бумага впитает излишки масла, а решётка не даст нижней корочке отмокнуть и стать мягкой. Дайте им 5−7 минут «отдохнуть», прежде чем подавать. Не жарьте слишком много пирожков за один раз! Они снизят температуру масла, и результат будет хуже. Жарьте партиями, давая маслу снова прогреваться между ними.