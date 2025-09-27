Германия отреклась от мира: Мерц сделал тревожное заявление

Выступая 26 сентября в Берлине на конференции Schwarz Ecosystem Summit, федеральный канцлер Фридрих Мерц охарактеризовал текущее положение Германии как подвешенное состояние — между миром и войной.
«Мы не находимся в [состоянии] войны, но мы больше и не живем в мире», — заявил немецкий канцлер.
По мнению канцлера, это состояние вызвано целым рядом факторов, включая предполагаемые полеты дронов, шпионскую деятельность, угрозы общественным деятелям, а также кибератаки и акты саботажа на территории ФРГ.
Накануне Мерц констатировал, что Германия проходит через один из наиболее сложных периодов своей новейшей истории. По словам немецкого канцлера, в стране необходимо ускорить проведение реформ.
Месяцем ранее Мерц заявлял, что Германия больше не в состоянии содержать нынешнюю систему социальных гарантий для населения.