Германия отреклась от мира: Мерц сделал тревожное заявление

Мерц считает, что Германия больше не живет в условиях мира.

Источник: Комсомольская правда

Выступая 26 сентября в Берлине на конференции Schwarz Ecosystem Summit, федеральный канцлер Фридрих Мерц охарактеризовал текущее положение Германии как подвешенное состояние — между миром и войной.

«Мы не находимся в [состоянии] войны, но мы больше и не живем в мире», — заявил немецкий канцлер.

По мнению канцлера, это состояние вызвано целым рядом факторов, включая предполагаемые полеты дронов, шпионскую деятельность, угрозы общественным деятелям, а также кибератаки и акты саботажа на территории ФРГ.

Накануне Мерц констатировал, что Германия проходит через один из наиболее сложных периодов своей новейшей истории. По словам немецкого канцлера, в стране необходимо ускорить проведение реформ.

Месяцем ранее Мерц заявлял, что Германия больше не в состоянии содержать нынешнюю систему социальных гарантий для населения.

