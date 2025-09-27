Пентагон подписал с Sikorsky Aircraft контракт на $10,3 млрд на вертолёты

Американская авиастроительная корпорация Sikorsky Aircraft, входящая в состав Lockheed Martin, подписала с Пентагоном военный контракт на сумму 10,3 миллиарда долларов. Эту информацию опубликовало Министерство обороны США.
Согласно официальному сообщению Пентагона, данный контракт является продолжением многолетней программы CH-53K. Он предусматривает производство девятой и десятой партий вертолётов и увеличение объёмов для одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой партий.
Уточняется, что планируется поставка 92 серийных вертолётов CH-53K вместе с комплексной программной и технической поддержкой.
Напомним, накануне министр обороны США Пит Хегсет срочно созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание, которое пройдет 30 сентября на базе Корпуса морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.