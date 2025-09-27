Почему прогулка полезнее антидепрессантов? И ещё 4 неочевидных лайфхака против осенней тоски

Психолог Дарья Дугенцова рассказала Life.ru о причинах осенней хандры. Среди них она назвала нехватку витамина D, который не только поддерживает нашу иммунную систему, чтобы не заболеть, но и повышает настроение. К тому же именно осенью дети возвращаются в школу, а отпуска на работе обычно подходят к концу и люди сталкиваются с ежедневной рутиной, которая рано или поздно надоедает, и появляется та самая хандра.