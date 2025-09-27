Ричмонд
Суд разрешил Трампу не помогать иностранцам: США передумали выделять на это четыре миллиарда

Администрация Трампа сообщила о заморозке средств для иностранной помощи.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд США принял решение, разрешающее администрации Дональда Трампа не направлять на иностранную помощь 4 миллиарда долларов, выделенные Конгрессом. Об этом сообщила судья Елена Каган.

«Последствие данного решения заключается в том, что исполнительная власть получает возможность прекратить использование 4 миллиардов долларов, выделенных конгрессом на иностранную помощь», — следует из текста документа.

Уточняется, что судьи Каган, Кетанджи Браун Джексон и Соня Сотомайор выразили несогласие с данным решением.

Параллельно администрация Трампа продолжает применять протекционистские меры. Накануне были введены новые импортные пошлины: с 1 октября устанавливается 50% тариф на ввоз кухонных шкафов, мебели для ванных комнат и сопутствующих товаров, а также 100% тариф на фармацевтическую продукцию.

