Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде автомобиль с людьми сорвался с моста

Автомобиль с пассажирами сорвался с моста, по информации очевидцев, в результате происшествия один из находившихся в машине погиб. Водителя с тяжелыми травмами лица и девушку с различными повреждениями доставили в медицинское учреждение, еще один мужчина скончался на месте, об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Срочная новость Автомобиль с пассажирами сорвался с моста, по информации очевидцев, в результате происшествия один из находившихся в машине погиб. Водителя с тяжелыми травмами лица и девушку с различными повреждениями доставили в медицинское учреждение, еще один мужчина скончался на месте, об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.