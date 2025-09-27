В Нижнем Новгороде автомобиль с людьми сорвался с моста

Автомобиль с пассажирами сорвался с моста, по информации очевидцев, в результате происшествия один из находившихся в машине погиб. Водителя с тяжелыми травмами лица и девушку с различными повреждениями доставили в медицинское учреждение, еще один мужчина скончался на месте, об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.