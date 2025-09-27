Многодетным предложили вовлекать бабушек в воспитание вместо бесплатных нянь

Многодетным семьям предлагают в качестве помощи услугу бесплатной няни. Несмотря на то, что эта помощь важна, общественники предлагают не забывать и про бабушек, вовлекая их в процесс воспитания детей.
Президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь», член общественной палаты России Наталья Москвитина отметила, помощь посторонних людей важна, но заменять родных нельзя. Таким образом, проект «Социальная няня» вовсе не замена бабушек и дедушек.
— В жизни ребенка должны присутствовать бабушки и дедушки, которые самой природой должны быть включены в этот процесс, — сказала Наталья Москвитина в беседе с 360.ru.
Общественница добавила, что семья является хрупким механизмом и постоянное присутствие постороннего человека может отразиться и на ребенке. Дети должны видеть взаимодействие со всеми членами семьи. Включение старшего поколение в воспитание способствует развитию личности.
Но и про поддержу от государства нельзя забывать.
— Многопоколенная семья — это то, что в последние десятилетия у нас как институт не очень слышно и видно, потому что бабушки и дедушки сами работают, — подчеркнула она.
Ранее, депутат Светлана Бессараб рассказала, что сегодня в России предусмотрено начисление индивидуального пенсионного коэффициента за воспитание детей. Он сопоставим или даже превышает показатели начислений за среднюю зарплату. На этом фоне «работать мамой» сегодня стало по-настоящему престижно и выгодно, причем в этой сфере готовятся к принятию новые меры поддержки, сообщает Газета.ru.
А в некоторых регионах многодетным стали компенсировать ипотеку. Получить можно до 1 миллиона рублей, и с каждым ребенком сумма может расти, пишет Царьград.