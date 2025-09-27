Жители Ленобласти годами жаловались на подозреваемого в продаже суррогата

Местные жители неоднократно жаловались на 78-летнего Николая Бойцова, известного под прозвищем «Боец», который подозревается в продаже суррогатного алкоголя в городе Сланцы Ленинградской области. В результате употребления его продукции погибли 19 человек.
По словам одной из жительниц, Бойцов торговал самогоном, часто продавая его в долг, по ценам ниже рыночных. Несмотря на многочисленные обращения в администрацию, мужчина продолжал свою деятельность. Его жена также участвовала в торговле, продавая алкоголь с балкона.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Выяснилось, что пять лет назад он уже привлекался к ответственности за продажу суррогатного алкоголя. В настоящее время ведется расследование инцидента с массовым отравлением, передает 78.ru.
От паленого самогона, который продавали в Сланцевском районе Ленинградской области, по предварительным данным, скончались 19 человек. По данным следователей, к этому может быть причастна Ольга Степанова, которая поставляла спирт своему сыну Николаю Бойцову. Он, в свою очередь, разливал его по бутылкам и продавал. Позднее правоохранители задержали вторую подозреваемую по этому делу. Ею оказалась женщина 1964 года рождения.