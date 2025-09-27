РФ отказалась от присоединения к антикорейским коммюнике по содействию ДВЗЯИ

В заявлении МИД России, разъясняющем причины неучастия в 14-й Конференции по ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — Прим. Ред.), указывается, что РФ не намерена присоединяться к каким-либо документам и заявлениям, направленным против КНДР.