Тренер Тарасова рассказала об отношении к ушедшим из России фигуристам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала критику в адрес российских спортсменов, которые сменили гражданство.

Источник: Life.ru

«Нормально к ним отношусь, но почему мы должны считать их нашими? Они уже не наши. Предателями называют только идиоты. А если бы их ребёнок искал себе применение… Осуждать за это не только не стоит, а просто смешно и безнравственно», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Тарасова отметила, что правила не запрещают менять сборную. Она добавила, что многие фигуристы уехали в другие страны, так как не могли справиться с конкуренцией в России.

Ранее Life.ru сообщал, что российская одиночница Аделия Петросян официально получила право участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Для получения олимпийской лицензии фигуристке необходимо было занять место не ниже пятого, она успешно финишировала первой.

