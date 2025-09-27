Минприроды предложило ввести учет и маркировку домашних животных

В министерстве пояснили, что основной целью инициативы является сокращение числа безнадзорных животных и упрощение поиска владельцев потерявшихся питомцев. Как отмечается в документе, введение учета и маркировки впервые закрепляет эти понятия на федеральном уровне: владельцы смогут выбирать между электронным и визуальным способом идентификации, либо сочетать оба метода. Остальных домашних животных — кошек, хорьков и других — можно будет маркировать по желанию владельцев.