Минприроды предложило ввести учет и маркировку домашних животных

Процедура затронет собак, остальных животных владельцы смогут маркировать по желанию.
Минприроды России предложило закрепить государственный учет и маркировку домашних животных на законодательном уровне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Согласно проекту изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», опубликованному на официальном портале проектов нормативных актов, учет и маркировка станут обязательными, прежде всего, для собак.
«Внести информацию в систему имеют право уполномоченные органы, юридические и физические лица, входящие в структуру Государственной ветеринарной службы России, а также аттестованные специалисты в области ветеринарии», — сообщили в Минприроды. Владельцы смогут самостоятельно выбрать способ идентификации питомца — электронное чипирование или специальный ошейник с данными.
В министерстве пояснили, что основной целью инициативы является сокращение числа безнадзорных животных и упрощение поиска владельцев потерявшихся питомцев. Как отмечается в документе, введение учета и маркировки впервые закрепляет эти понятия на федеральном уровне: владельцы смогут выбирать между электронным и визуальным способом идентификации, либо сочетать оба метода. Остальных домашних животных — кошек, хорьков и других — можно будет маркировать по желанию владельцев.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что принятие закона повлечет финансовые расходы для владельцев — средняя стоимость процедуры маркировки, включая стоимость средств и услуги клиники, составит около 2 490 рублей на одного животного. Законопроект предусматривает, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.