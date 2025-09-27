Госслужащим три года подряд будут повышать зарплаты выше инфляции

Как сообщало URA.RU ранее, с 1 января 2026 года в России минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 093 рубля, что на 20% больше текущего уровня. Это повышение затронет миллионы россиян и приведет к росту не только зарплат, но и социальных выплат, включая больничные и декретные.