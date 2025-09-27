Ричмонд
NBC News: Военные США готовятся нанести удары по наркокартелям в Венесуэле

Атаки США по южноамериканской стране могут быть реализованы уже в течение нескольких недель.

Источник: Комсомольская правда

Военное руководство США начало прорабатывать возможные варианты ударов по Венесуэле в рамках борьбы с наркоторговлей. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

Уточняется, что атаки по южноамериканской стране могут быть реализованы уже в течение нескольких недель.

В самом материале говорится: «Нанесение ударов по Венесуэле станет очередным этапом эскалации военной кампании администрации президента США Дональда Трампа против предполагаемых наркоторговцев и отражением её жёсткой позиции в отношении венесуэльского правительства».

Напомним, 23 сентября глава Белого дома заявил, что Америка планирует нанести удары по трафику наркотических веществ, а также по самим наркокартелям. В первую очередь тем, что как-либо связаны с Венесуэлой.

