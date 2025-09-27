Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Волгоград

По информации местных жителей, около 1:20 ночи на окраине города было слышно от пяти до семи взрывов. Силы ПВО уничтожили уже несколько украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались пролететь на низкой высоте вдоль Волги в направлении одного из промышленных предприятий.
Официальной информации и сообщений о последствиях атаки пока нет.
Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. Это произошло над территориями Брянской и Ростовской областей.
