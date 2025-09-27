Ричмонд
Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Волгоград

Над Волгоградом прозвучала серия взрывов, предположительно связанных с работой систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По информации местных жителей, около 1:20 ночи на окраине города было слышно от пяти до семи взрывов. Силы ПВО уничтожили уже несколько украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались пролететь на низкой высоте вдоль Волги в направлении одного из промышленных предприятий.

Официальной информации и сообщений о последствиях атаки пока нет.

Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. Это произошло над территориями Брянской и Ростовской областей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.