В Госдуме предложили возмещать плату за связь при сбоях интернета

Он отметил, что в зависимости от тарифного плана порядок компенсации может быть разным, и, например, для клиентов с предоплатной системой расчетов она должна предоставляться в виде продления срока действия подключенных пакетов услуг с одновременным зачислением денежной суммы на лицевой счёт.