Новые подробности дела Эпштейна: на остров к финансисту приезжал Илон Маск

Согласно новым документам по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, имя американского миллиардера Илона Маска упоминается в материалах расследования, сообщает Politico.
Согласно обнародованным демократами документам, в расписании Эпштейна была запланирована встреча с Маском на острове 6 декабря 2014 года.
Среди упомянутых лиц также значатся — миллиардер Питер Тиль, известный финансированием республиканцев, и Стив Бэннон, ранее занимавший пост главного стратега президента США Дональда Трампа. Утверждается, что оба имели запланированные встречи с финансистом в 2017 и начале 2019 года.
Издание подчеркивает, что документы примечательны доказательствами связи фигурантов с Эпштейном уже после сделки о признании вины 2007 года. Эта сделка, по данным публикации, создала условия для продолжения его преступлений против женщин вплоть до ареста в 2019 году.
Кроме этого, Politico отмечает, что фигурирование Маска в деле особенно показательно, поскольку ранее он сам, конфликтуя с президентом США, призывал раскрыть дополнительные данные по Эпштейну и упоминал о наличии в списках известных демократов.
Ранее возле Капитолия в США неизвестный установил бронзовую статую держащихся за руки Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна.