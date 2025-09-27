Новые подробности дела Эпштейна: на остров к финансисту приезжал Илон Маск

Издание подчеркивает, что документы примечательны доказательствами связи фигурантов с Эпштейном уже после сделки о признании вины 2007 года. Эта сделка, по данным публикации, создала условия для продолжения его преступлений против женщин вплоть до ареста в 2019 году.