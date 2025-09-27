Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые подробности дела Эпштейна: на остров к финансисту приезжал Илон Маск

Politico: Маск фигурирует в документах дела Джеффри Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Согласно новым документам по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, имя американского миллиардера Илона Маска упоминается в материалах расследования, сообщает Politico.

Согласно обнародованным демократами документам, в расписании Эпштейна была запланирована встреча с Маском на острове 6 декабря 2014 года.

Среди упомянутых лиц также значатся — миллиардер Питер Тиль, известный финансированием республиканцев, и Стив Бэннон, ранее занимавший пост главного стратега президента США Дональда Трампа. Утверждается, что оба имели запланированные встречи с финансистом в 2017 и начале 2019 года.

Издание подчеркивает, что документы примечательны доказательствами связи фигурантов с Эпштейном уже после сделки о признании вины 2007 года. Эта сделка, по данным публикации, создала условия для продолжения его преступлений против женщин вплоть до ареста в 2019 году.

Кроме этого, Politico отмечает, что фигурирование Маска в деле особенно показательно, поскольку ранее он сам, конфликтуя с президентом США, призывал раскрыть дополнительные данные по Эпштейну и упоминал о наличии в списках известных демократов.

Ранее возле Капитолия в США неизвестный установил бронзовую статую держащихся за руки Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше