В Москве на выходных закроют несколько улиц и участков дорог

Помимо этого, с 11.40 мск субботы до окончания проезда мотоколонны будет закрыто движение на внешней стороне Садового кольца, а также на улице Косыгина (от дома 28, строения 22 до Воробьевского шоссе), Воробьевском шоссе (от улицы Косыгина до Бережковской набережной), Бережковской набережной (от Воробьевского шоссе до набережной Тараса Шевченко), съездах с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко, улице Большой Дорогомиловской (в районе Бородинского моста), Бородинском мосту и Смоленской улице (от Бородинского моста до Садового кольца).