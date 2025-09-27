У берегов северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

Известно, что в ночь на 25 сентября в Венесуэле произошло ощутимое землетрясение. Его магнитуда составила 6,2. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 68 километрах северо-западнее города Валера, расположенного на западе страны. Очаг залегал на глубине 8 километров.