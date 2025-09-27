У берегов северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в ночь на субботу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане в ночь на 27 сентября. Эпицентр находился в 76 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 32 километров», — сообщила она.
По словам сейсмолога, подземные толчки могли ощущаться в Северо-Курильске с силой до 4 баллов по существующей шкале. При этом тревога цунами не объявлялась.
Известно, что в ночь на 25 сентября в Венесуэле произошло ощутимое землетрясение. Его магнитуда составила 6,2. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 68 километрах северо-западнее города Валера, расположенного на западе страны. Очаг залегал на глубине 8 километров.