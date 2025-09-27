Верховный суд США рассмотрит отмену права на гражданство по принципу рождения

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с запросом о проверке конституционности указа, направленного на прекращение предоставления гражданства по праву почвы. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на копию апелляции, еще не зарегистрированной в суде.