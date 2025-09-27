Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд США рассмотрит отмену права на гражданство по принципу рождения

Трамп призвал Верховный суд отменить гражданство по праву рождения.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с запросом о проверке конституционности указа, направленного на прекращение предоставления гражданства по праву почвы. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на копию апелляции, еще не зарегистрированной в суде.

«Решения нижестоящего суда аннулировали политику, имеющую первостепенное значение для президента и его администрации», — заявил генеральный солиситор Дин Джон Сауэр в своей апелляции, как сообщает телеканал.

По его мнению, такие судебные решения фактически обеспечивают «привилегию американского гражданства сотням тысяч человек, которые на это не имеют законного права».

В январе американский лидер подписал указ, устанавливающий ограничения на получение гражданства этой страны по праву рождения. Трамп назвал указ очень важным, подчеркнув, что, по его мнению, практика предоставления гражданства по праву рождения является абсурдной.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше