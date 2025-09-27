Верховный суд США рассмотрит отмену права на гражданство по принципу рождения

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с запросом о проверке конституционности указа, направленного на прекращение предоставления гражданства по праву почвы. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на копию апелляции, еще не зарегистрированной в суде.
«Решения нижестоящего суда аннулировали политику, имеющую первостепенное значение для президента и его администрации», — заявил генеральный солиситор Дин Джон Сауэр в своей апелляции, как сообщает телеканал.
По его мнению, такие судебные решения фактически обеспечивают «привилегию американского гражданства сотням тысяч человек, которые на это не имеют законного права».
В январе американский лидер подписал указ, устанавливающий ограничения на получение гражданства этой страны по праву рождения. Трамп назвал указ очень важным, подчеркнув, что, по его мнению, практика предоставления гражданства по праву рождения является абсурдной.