Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство России в Британии признало незаконность хищения активов РФ

Операции с активами РФ без ее согласия исключены, считает посольство России в Британии.

Источник: Комсомольская правда

В Посольстве России в Великобритании заявили, что планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов для помощи ВСУ говорят о намерении Запада продолжить конфликт. В дипмиссии расценили такие действия как недопустимые.

«Мы внимательно следим за развитием этих нелегитимных планов. Никакие операции с активами России без согласия собственника осуществляться не могут», — передает ТАСС.

В материалах уточняется, что невозможно создать видимость законности для планов европейских стран. В случае их реализации Москва сохраняет право принять ответные меры.

По информации издания Politico, Германия поддержала предложение о перечислении Украине средств от замороженных российских активов. Кроме этого, немецкие власти также разработали новые правовые инструменты для практической реализации данной инициативы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше