Посольство России в Британии признало незаконность хищения активов РФ

В Посольстве России в Великобритании заявили, что планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов для помощи ВСУ говорят о намерении Запада продолжить конфликт. В дипмиссии расценили такие действия как недопустимые.
«Мы внимательно следим за развитием этих нелегитимных планов. Никакие операции с активами России без согласия собственника осуществляться не могут», — передает ТАСС.
В материалах уточняется, что невозможно создать видимость законности для планов европейских стран. В случае их реализации Москва сохраняет право принять ответные меры.
По информации издания Politico, Германия поддержала предложение о перечислении Украине средств от замороженных российских активов. Кроме этого, немецкие власти также разработали новые правовые инструменты для практической реализации данной инициативы.