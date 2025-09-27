Россиян предупредили о заморозках в ближайшие дни

«На большей части (территории — ред.) России ниже нормы будет температура в ближайшие дни. Холодная погода распространяется с запада на восток. Связано это с тем, что воздушные массы практически по всей территории страны, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера… Постепенное по пространству, но резкое понижение температуры на 15−20 градусов», — сказал РИА Новости Вильфанд.