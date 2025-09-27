Ричмонд
Россиян предупредили о заморозках в ближайшие дни

Вильфанд: на большей части России в ближайшие дни ожидаются заморозки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На большей части территории России в ближайшие дни прогнозируется температура ниже нормы, в ряде регионов резко похолодает на 15−20 градусов, ночные заморозки ожидаются даже на юге, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На большей части (территории — ред.) России ниже нормы будет температура в ближайшие дни. Холодная погода распространяется с запада на восток. Связано это с тем, что воздушные массы практически по всей территории страны, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера… Постепенное по пространству, но резкое понижение температуры на 15−20 градусов», — сказал РИА Новости Вильфанд.

Он отметил, что на европейской территории России заморозки станут «типичным явлением», причем не только в Северо-Западном федеральном округе.

«В центре Европейской России: и в Московской, и в сопредельных областях, и даже на юге Центрального федерального округа — в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской областях заморозки минус 2 — минус 3 градуса уже в ближайшие дни», — добавил метеоролог.

Также, по его словам, заморозки прогнозируются в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Ставропольском крае.

Кроме того, до минус 5 температура будет опускаться в Поволжье, до минус 6 — на Урале и юге Сибири.

«Только один регион, где сохраняется длительная тёплая погода, — это Приморский край и юг Хабаровского края, там температура выше 20 градусов», — добавил Вильфанд.

