Инстасамка обвинила стилиста Овечкина в присвоении трех миллионов рублей

Ранее арбитражный суд Москвы взыскал 300 тысяч рублей с сети ресторанов суши и роллов «Ебидоеби» за нарушение авторских прав на песню «За деньги — да» артистки Дарьи Еропкиной, известной как Инстасамка. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе компании. Сообщается, что в суд обратился директор артистки Максим Столяров, который потребовал взыскать с сети ресторанов 3,3 миллиона рублей за нарушение прав на песню.