Инстасамка обвинила стилиста Овечкина в присвоении трех миллионов рублей

Певица Инстасамка публично обвинила стилиста Николая Овечкина в мошенничестве, заявив, что он присвоил около трех миллионов рублей, выделенных на съемки ее клипа «BOSS».
По словам артистки, Овечкин потратил средства, предназначенные для рабочих расходов, на собственные нужды, не выполнив обещанную работу.
Певица также утверждает, что стилист привлекал других людей к работе, обещая им оплату от ее имени, но впоследствии не рассчитывался с ними. Команда Инстасамки готовит коллективное заявление в полицию.
К ним присоединились и другие пострадавшие, включая известный бренд Bosco. Представители Bosco заявили, что Овечкин регулярно брал у них премиум-вещи для съемок, но ни разу их не вернул, передает Telegram-канал Shot.
