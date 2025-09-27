Во Владивостоке таксист напал на супругов — дело под контролем Бастрыкина

В Приморье расследуется резонансное уголовное дело о нападении на супружескую пару. По словам жительницы Владивостока, в начале сентября они пригласили в гости водителя такси, который попытался изнасиловать её, а затем ранил мужа ножом. В ответ супруг открыл огонь из травматического пистолета. Женщина заявила об угрозе ухода нападавшего от ответственности, обратив внимание председателя СК России Александра Бастрыкина в социальных сетях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома Приморья.