Во Владивостоке таксист напал на супругов — дело под контролем Бастрыкина

В Приморье расследуется резонансное уголовное дело о нападении на супружескую пару. По словам жительницы Владивостока, в начале сентября они пригласили в гости водителя такси, который попытался изнасиловать её, а затем ранил мужа ножом. В ответ супруг открыл огонь из травматического пистолета. Женщина заявила об угрозе ухода нападавшего от ответственности, обратив внимание председателя СК России Александра Бастрыкина в социальных сетях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома Приморья.
Полиция проверяет информацию о попытке насилия над женщиной во Владивостоке.
В сети ранее разлетелся резонансный пост, некоторые сведения в котором не подтверждаются правоохранителями.
Глава СК РФ поручил руководителю регионального управления Эдуарду Трубчику представить доклад о ходе расследования, а также проверить доводы, изложенные в публикации. Следственные органы Приморья продолжают расследование, начато уголовное дело по ряду тяжких статей — покушение на изнасилование, насильственные действия сексуального характера и покушение на убийство.
Дело находится на особом контроле центрального аппарата СК России, все обстоятельства происшествия тщательно проверяются.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что инцидент привлёк внимание полиции Владивостока. В ведомстве уточнили, что сообщения о якобы невозбуждении уголовного дела в отношении гражданина, нанесшего колото-резаные раны местному жителю, не соответствуют действительности.