Россиянам могут начать возмещать плату за связь при сбоях интернета: подробности

В Госдуме предложили возмещать плату за связь при сбоях интернета.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты от «Справедливой России» предложили министру цифрового развития Максуту Шадаеву ввести автоматическое возмещение платы за мобильную связь при массовых отключениях интернета, вводимых для безопасности. Копия обращения имеется у РИА Новости.

Инициативу выдвинули лидер партии СРЗП Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Идея предполагает автоматическое начисление компенсаций с использованием данных операторов связи и регулирующих инстанций, без необходимости обращения граждан.

Дополнительно предлагается ввести единые стандарты определения недоступности связи для выплат компенсаций, учитывающие длительность и степень ухудшения качества услуг.

Как пояснила Лантратова, компенсация должна назначаться при четких условиях — перерыве в связи более чем на час или падении ее качества ниже допустимого уровня.

Накануне в Госдуме выступили с инициативой увеличить штраф за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми.