FT: российский корабль «Янтарь» мешает спать НАТО

FT сообщает, что военные внимательно следят за перемещениями судна «Янтарь».

Источник: Комсомольская правда

Разведывательное судно «Янтарь» вызывает усиленную тревогу у НАТО из-за своей «активной деятельности» вблизи важнейших подводных кабелей и трубопроводов. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, в НАТО уверяют, что на протяжении последних трёх месяцев «Янтарь» курсировал вдоль берегов Северной Европы, Атлантики и Средиземного моря. Особенно встревожили европейских военных моменты, когда российское судно проплывало мимо зон, где пролегают подводные линии связи, поддерживающие интернет-соединения, финансовые операции и военное взаимодействие.

«Янтарь» — это инструмент, который Россия использует, чтобы не давать альянсу «уснуть»", — признался высокопоставленный представитель НАТО. При этом он отметил, что военные внимательно следят за перемещениями судна.

Подчеркивается, что судно вышло из бухты на Кольском полуострове в ноябре 2024 года и якобы несколько раз «отключало системы опознавания».

Известно, что введённый в строй в 2015 году корабль оснащён глубоководными аппаратами и способен работать на значительных глубинах.

Ранее Министерство обороны Великобритании даже отправило отдельную подводную лодку следить за российским судном «Янтарь» в Ла-Манше.

