СБ ООН отклонил предложение России и Китая по «иранской ядерной сделке»

За продление сделки проголосовали Россия, Китай, Алжир и Пакистан. Южная Корея и Гайана воздержались. Девять других членов Совбеза, включая США, Великобританию, Францию, Данию, Грецию, Словению, Панаму, Сомали и Сьерра-Леоне, проголосовали против.