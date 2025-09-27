СБ ООН отклонил предложение России и Китая по «иранской ядерной сделке»

Совет Безопасности ООН не поддержал предложение России и Китая о полугодовом продлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), известного как «иранская ядерная сделка». Проект соответствующей резолюции был отклонен. Трансляция заседания Совбеза доступна на официальном сайте ООН.
За продление сделки проголосовали Россия, Китай, Алжир и Пакистан. Южная Корея и Гайана воздержались. Девять других членов Совбеза, включая США, Великобританию, Францию, Данию, Грецию, Словению, Панаму, Сомали и Сьерра-Леоне, проголосовали против.
Эта резолюция рассматривалась как последний шанс предотвратить введение международных санкций против Ирана, инициированное европейскими участниками сделки (Великобритания, Франция, Германия). Европейские страны выразили уверенность в несоблюдении Тегераном условий ядерной сделки, говорится на сайте.
Великобритания, Франция и Германия неоднократно нарушали свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и принятую в его поддержку резолюцию Совета безопасности ООН 2231.