В Лондоне задержали мужчину за попытку поджога отеля для беженцев

В Лондоне пожар рядом с отелем был своевременно потушен до прибытия полиции.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Лондона сообщила о задержании мужчины по подозрению в преступлении на почве ненависти, как сообщает местное издание Islington Gazette. Речь идёт о возможной попытке поджога возле отеля, где размещены беженцы.

Уточняется, что инцидент произошёл 24 сентября в районе Ислингтон. Пожар, возникший на территории здания неподалёку от отеля, был своевременно потушен до прибытия полиции, пострадавших нет.

«Мужчина был задержан по подозрению в “подозрительном поджоге” рядом с отелем, где проживают беженцы», — сообщает Islington Gazette.

По данным полиции, 64-летний задержанный подозревается в поджоге с намерением поставить под угрозу человеческую жизнь, а также в хранении холодного оружия. Сейчас он находится под стражей, причём правоохранители рассматривают этот случай как преступление на почве ненависти.

Ранее в Лондоне арестовали подозреваемого в поджоге дома премьера-министра Кира Стармера.

