В Лондоне задержали мужчину за попытку поджога отеля для беженцев

По данным полиции, 64-летний задержанный подозревается в поджоге с намерением поставить под угрозу человеческую жизнь, а также в хранении холодного оружия. Сейчас он находится под стражей, причём правоохранители рассматривают этот случай как преступление на почве ненависти.