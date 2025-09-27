Мерц: Германия больше не живет в мире из-за ежедневных диверсий и кибератак

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна больше не находится в условиях мира. По его словам, ежедневные диверсии и кибератаки делают невозможным спокойное существование.
— Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире, — подчеркнул Мерц на конференции Schwarz Ecosystem Summit в Берлине.
Он упомянул попытки вывода из строя дата-центров и кибератаки, но не предоставил конкретных примеров.
Канцлер также предположил, что многие присутствующие на конференции могли лично столкнуться с атаками на свои сети или инфраструктуру, передает ТАСС.
Ранее Мерц заявил, что будущее страны немыслимо без еврейской жизни и культуры. Выступая на мероприятии, посвященном 75-летию Центрального совета евреев, Мерц подчеркнул, что без еврейского присутствия Германия «навсегда будет вырвана с корнем».
Тем не менее, 18 сентября антисемитский плакат с надписью «евреям вход воспрещен» появился на витрине магазина в городе Фленсбург. Немецкие правоохранители получили несколько заявлений о возбуждении уголовного дела, сейчас случившимся занялась местная прокуратура.