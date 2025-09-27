Юрист назвала товары, которые нельзя покупать даже со скидкой

Кроме того, санитарные нормы запрещают торговлю продукцией без документов и маркировки, грязной, испорченной, деформированной, повторно замороженной. Нельзя торговать гусиными и утиными яйцами, а сырым молоком можно лишь при наличии надписи о необходимости его кипятить.