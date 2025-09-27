Ричмонд
РУСАДА на год дисквалифицировало горнолыжницу Попову из-за допинга

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал горнолыжницу Ярославу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: Life.ru

Спортсменка была наказана после того как в её допинг-пробе был обнаружен туаминогептан. Срок отстранения составляет 12 месяцев и отсчитывается с 28 мая 2025 года.

23-летняя Ярослава Попова является призёром чемпионата России в слалом‑гиганте и в параллельном слаломе.

Ранее Life.ru рассказывал, как капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева отстранили из-за проваленного допинг-теста. Срок его дисквалификации составил 6 месяцев, уже 18 октября он сможет вернуться на лёд.

