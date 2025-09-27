Осужденного экс-генерала Попова этапировали в колонию в Подмосковье

Иван Попов был задержан по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге в конце 2023 года. Следствие установило, что он использовал служебное положение для совершения противоправных действий, связанных с хищением государственного имущества. В ходе судебного процесса обвинение представило доказательства, которые суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Защита настаивала на невиновности бывшего военного руководителя, однако апелляционная жалоба была отклонена.