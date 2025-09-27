«Аэрофлот» с 27 сентября возобновит рейсы ещё из трёх городов в Краснодар

Вылет из Екатеринбурга намечен на 07:25 по местному времени (продолжительность рейса — 4 часа). Из Уфы самолёт отправится в 07:10 (время местное) и прибудет в Краснодар через 2 часа 50 минут. Продолжительность рейса из Красноярска составит 6 часов. Полёт также начнётся в 07:10 по местному времени.