«Аэрофлот» с 27 сентября возобновит рейсы ещё из трёх городов в Краснодар

Воздушная гавань Краснодара возобновила работу 11 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 27 сентября возобновляет рейсы в Краснодар из Екатеринбурга, Красноярска и Уфы, следует из данных на официальном сайте организации.

Вылет из Екатеринбурга намечен на 07:25 по местному времени (продолжительность рейса — 4 часа). Из Уфы самолёт отправится в 07:10 (время местное) и прибудет в Краснодар через 2 часа 50 минут. Продолжительность рейса из Красноярска составит 6 часов. Полёт также начнётся в 07:10 по местному времени.

Напомним, 11 сентября Минтранс РФ сообщил, что аэропорт столицы Кубани открыт для обслуживания рейсов. Он не функционировал с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. 17 сентября «Аэрофлот» выполнил первый рейс из Москвы в Краснодар после трёх лет с момента закрытия гавани.

Ранее в представительстве минтуризма Израиля в России Ксения Воронцова заявила, что израильская сторона планирует открыть прямые авиарейсы между Краснодаром и Тель-Авивом.