В Госдуме предложили возвращать россиянам деньги за связь при сбоях интернета

В России намерены добиться, чтобы абонентам компенсировали перебои со связью.
В России предложили рассмотреть вопрос о введении автоматического возмещения платы россиянам за мобильную связь при массовых отключениях интернета или голосовой телефонии по соображениям безопасности. С такой инициативой к Министерству цифрового развития вышли депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду».
«С учетом приоритетов государственной политики в области защиты прав потребителей и развития цифровой экономики представляется необходимым создать механизм автоматического возмещения стоимости услуг мобильной связи. Это актуально в периоды массовых ограничений без необходимости подачи индивидуальных обращений от граждан», — цитирует текст обращения парламентариев РИА Новости.
Инициатива подготовлена лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яной Лантратовой. Согласно проекту документа, компенсация должна производиться оператором связи автоматически, без подачи заявлений, на основании сетевых журналов и данных уполномоченных регуляторов.
Депутаты предлагают закрепить единые критерии для определения фактов недоступности услуг: если связь отсутствует более часа или качество опускается ниже установленного порога, это будет считаться основанием для выплаты компенсации. Также парламентарии настаивают на обязательной публикации операторами агрегированной статистики по отключениям и информировании абонентов об объеме начисленной компенсации через SMS и личный кабинет.
В России уже действуют меры поддержки для отдельных категорий граждан, позволяющие компенсировать расходы на стационарную телефонную связь, а с 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, направленный на повышение безопасности телефонных коммуникаций и ограничение массовых звонков. Совет Федерации также одобрил инициативы по ужесточению правил оформления SIM-карт и банковских операций.