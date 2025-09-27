В Госдуме предложили возвращать россиянам деньги за связь при сбоях интернета

Депутаты предлагают закрепить единые критерии для определения фактов недоступности услуг: если связь отсутствует более часа или качество опускается ниже установленного порога, это будет считаться основанием для выплаты компенсации. Также парламентарии настаивают на обязательной публикации операторами агрегированной статистики по отключениям и информировании абонентов об объеме начисленной компенсации через SMS и личный кабинет.