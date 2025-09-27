На Камчатке за сутки зафиксировали 27 повторных землетрясений

Отмечается, что жители края ощущали два таких землетрясения. В региональном подразделении МЧС также предупредили о продолжающейся активности вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. К ним рекомендовали не приближаться.