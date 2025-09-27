На Камчатке за сутки зафиксировали 27 повторных землетрясений

Сейсмологи зарегистрировали за прошедшие сутки на Камчатке 27 повторных сейсмособытий после мощного землетрясения, которое ранее произошло в крае, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
«За сутки произошли 27 афтершоков магнитудой от 3,6 до 6,0», — сказано в сообщении.
Отмечается, что жители края ощущали два таких землетрясения. В региональном подразделении МЧС также предупредили о продолжающейся активности вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. К ним рекомендовали не приближаться.
Напомним, 24 сентября вулкан Крашенинникова вновь выбросил пепел. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), высота пеплового облака достигла 2−2,4 км. В учреждении добавили, что извержение исполина продолжается в взрыво-эффузивной форме и сохраняется умеренная взрывная активность.