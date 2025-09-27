Тепло, но ветрено: какая погода будет в Хабаровске и крае 27 сентября

В субботу, 27 сентября, температурные значения по-прежнему будут на высоком уровне, а небо останется безоблачным, но в ряде населённых пунктов возможен порывистый ветер. Соответствующий прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного УГМС.
В Хабаровске днём +21…+23 градуса, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, порывы 15−17 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +21…+23 градуса, к ночи похолодает до +8…+10 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.
В Бикине днём +23…+25 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
В Вяземском днём +22…+24 градуса. Без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
В Советской Гавани днём +22…+24 градуса, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. Без осадков. Ветер западный, 7−12 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +14…+16 градусов, к ночи похолодает до +3…+5 градусов. С утра без существенных осадков, после обеда дождь. Ветер западный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с.
В Охотске днём +8…+10 градусов. Дождь. Ветер северный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с.