Тепло, но ветрено: какая погода будет в Хабаровске и крае 27 сентября

Конец первого месяца осени продолжает радовать хабаровчан практически летней погодой.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +22°
Источник: Правительство Хабаровского края

В субботу, 27 сентября, температурные значения по-прежнему будут на высоком уровне, а небо останется безоблачным, но в ряде населённых пунктов возможен порывистый ветер. Соответствующий прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного УГМС.

В Хабаровске днём +21…+23 градуса, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, порывы 15−17 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +21…+23 градуса, к ночи похолодает до +8…+10 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.

В Бикине днём +23…+25 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Вяземском днём +22…+24 градуса. Без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Советской Гавани днём +22…+24 градуса, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. Без осадков. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +14…+16 градусов, к ночи похолодает до +3…+5 градусов. С утра без существенных осадков, после обеда дождь. Ветер западный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с.

В Охотске днём +8…+10 градусов. Дождь. Ветер северный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с.