Россиянам рассказали, в каких регионах страны ждать заморозков

Кроме этого, Вильфанд сообщил о похолодании до −6°C на Урале в конце сентября. Заморозки также ожидаются в Ростовской области — до −2°C, а в Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии — до −4°C из-за прихода холодного воздуха с севера.