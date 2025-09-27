Россиянам рассказали, в каких регионах страны ждать заморозков

В ближайшие дни на европейской части России прогнозируются заморозки до минус 3−4 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Понижение температуры захватит в ближайшие дни практически всю европейскую территорию России, заморозки практически повсеместно будут», — спрогнозировал он в беседе с ТАСС.
Метеоролог сообщил о прогнозируемых заморозках в ряде регионов: до −1−2°C в Калининградской области, около −1°C в Ивановской, до −2°C в Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях, до −3°C в Брянской области и Башкортостане.
Кроме этого, Вильфанд сообщил о похолодании до −6°C на Урале в конце сентября. Заморозки также ожидаются в Ростовской области — до −2°C, а в Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии — до −4°C из-за прихода холодного воздуха с севера.
Ранее Вильфанд сообщал, что к завершению сентября снежный покров уже установился на 20% территории России. Метеоролог указал, что снежный покров наблюдается в северных регионах Сибири, на Таймыре, в Туруханском крае и на дальневосточном севере, причем в Якутии его толщина уже равна 20 сантиметрам.