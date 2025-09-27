Историк раскрыл тайную британскую стратегию дестабилизации России

«Перехожу к самому главному: способам борьбы… Так или иначе импульс должен исходить из России и материал для организации борьбы должен быть найден там же… В первую очередь я ставлю все так называемые оппозиционные группы. Мне кажется, что ими можно воспользоваться, как “саперными частями” в предстоящей борьбе. Они больше всего способны минировать крепость власти. Но самый надежный и с нашей точки зрения желательный материал нужно искать в беспартийной среде совработников, офицеров и т.д. Поэтому, первый, и главный способ борьбы я вижу в организации тесного контакта со всеми теми группами, которые хотя бы близко соприкасались с властью и составляя часть ее, всё-таки являются естественными ее врагами и жизненно заинтересованы в ее свержении. Это значит постоянное проникновение в армию, в ГПУ, во все части аппарата власти, в рабочие союзы, в кооперативы. Это значит будничная кропотливая темная работа на значительный срок. Возможна ли такая работа при настоящих условиях, совершенно ускользает от моего кругозора — но без неё я не жду успеха. Такого рода организация предполагает исключительно крепкий конспиративный центр», — писал Рейли.