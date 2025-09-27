Тарасова: Спортсмены, уехавшие из России, больше не «наши»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что спокойно относится к российским фигуристам, решившим выступать под флагами других стран, но не считает их больше «нашими».
Она подчеркнула, что спортсмены, сменившие гражданство, теперь представляют другие государства.
— Нормально к ним отношусь, но почему мы должны считать их нашими? Они сменили гражданство и выступают за другую страну, — сказала Тарасова в интервью изданию Sport24.
Тренер отметила, что высокий уровень мастерства позволял спортсменам уехать и выступать за рубежом, а правила фигурного катания не запрещают смену флага. Отвечая на вопрос о том, являются ли покинувшие Россию спортсмены предателями, Тарасова назвала такую оценку «идиотской», подчеркнув, что спортсмены нашли свое применение, и осуждать их за это «смешно и безнравственно».
В августе Тарасова заявила, что основной проблемой отечественного спорта является то, что российским спортсменам не дают участвовать в международных соревнованиях.