Тарасова: Спортсмены, уехавшие из России, больше не «наши»

Тренер отметила, что высокий уровень мастерства позволял спортсменам уехать и выступать за рубежом, а правила фигурного катания не запрещают смену флага. Отвечая на вопрос о том, являются ли покинувшие Россию спортсмены предателями, Тарасова назвала такую оценку «идиотской», подчеркнув, что спортсмены нашли свое применение, и осуждать их за это «смешно и безнравственно».