Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Цель звонков со сбросом — вынудить абонента потратить деньги, предупредил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.
«Цель таких звонков — сыграть на вашем любопытстве и чувстве беспокойства, чтобы вы сами совершили дорогой звонок и отдали мошенникам свои деньги. Самый надежный способ защиты — игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или завести себе голосового помощника», — порекомендовал он.
По словам эксперта, мошенники, практикующие звонки со сбросом, заключают с операторами связи договоры, согласно которым получают процент от стоимости звонка.
Он отметил, что для получения максимальной сумму злоумышленники стремятся как можно дольше держать абонента на линии под фоновую музыку или запись.
Вместе с тем звонки со сбросом используются в целях проверки активности базы телефонных номеров или обхода средств защиты от телефонного мошенничества, пояснил Бедеров.