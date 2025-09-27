Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом

«Цель таких звонков — сыграть на вашем любопытстве и чувстве беспокойства, чтобы вы сами совершили дорогой звонок и отдали мошенникам свои деньги. Самый надежный способ защиты — игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или завести себе голосового помощника», — порекомендовал он.