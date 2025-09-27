В Роспотребнадзоре рассказали о пользе хурмы

В ведомстве посоветовали при выборе хурмы обращать внимание на ее следующие признаки: ярко-оранжевую окраску, упругую консистенцию, сочную и мясистую мякоть. У нее должна быть гладкая и блестящая кожица, сухие коричневые листья, так как зеленые — это признак незрелости. Помимо того, на хурме не должно быть трещин, помятых бочков, пятен и темных полосок.