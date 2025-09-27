В Роспотребнадзоре рассказали о пользе хурмы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Хурма содержит провитамин А, витамины группы В, С и Р, они защищают клетки от разрушения и замедляющего процесс старения, стимулируют деятельность иммунной системы, повышая сопротивляемость организма вирусным и бактериальным инфекциям, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
«Главная польза хурмы — в изобилии провитамина А — бета-каротина, мощного антиоксиданта, обладающего иммуностимулирующим действием, защищающего клетки от разрушения и замедляющего процесс старения. Хурма богата витаминами группы В, также витаминами С и Р. В комплексе они стимулирует деятельность иммунной системы, повышая сопротивляемость организма вирусным и бактериальным инфекциям», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что хурма — это кладезь микроэлементов. Так, в ней достаточно калия, способствующего выведению избытка жидкости из организма, магния, улучшающего в усвоении других полезных веществ и помогающего выводить соли натрия. Также в хурме есть железо, помогающее при анемии, и йод, необходимый для здоровья щитовидной железы.
За счет содержания клетчатки спелая хурма стимулирует перистальтику кишечника и оказывает слабительное действие. В то же время она содержит танины — дубильные вещества, которые придают ей вяжущий вкус, уточнили пресс-службе.
«Не следует злоупотреблять хурмой, сочетать ее с высокобелковой пищей (молочными продуктами, мясом, сырами) и излишне лакомиться ей при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистите, панкреатите, а также сахарном диабете», — пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве посоветовали при выборе хурмы обращать внимание на ее следующие признаки: ярко-оранжевую окраску, упругую консистенцию, сочную и мясистую мякоть. У нее должна быть гладкая и блестящая кожица, сухие коричневые листья, так как зеленые — это признак незрелости. Помимо того, на хурме не должно быть трещин, помятых бочков, пятен и темных полосок.