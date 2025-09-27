Врач рассказала о полезных свойствах баклажанов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Баклажаны, богатые клетчаткой, калием и растительным пигментом антоцианом, способны регулировать уровень холестерина в организме и улучшать работу печени, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.
«Баклажан богат клетчаткой, калием и антоцианами — растительными пигментами с антиоксидантной активностью. Они помогают регулировать уровень холестерина и улучшают работу печени», — сказала Лозикова.
Однако, как отметила врач, в недозревших плодах может содержаться токсичное вещество соланин, вызывающее тошноту и головокружение.
«Именно поэтому важно выбирать зрелые овощи и правильно их готовить», — заключила Лозикова.