Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала о полезных свойствах баклажанов

Врач Лозикова заявила, что баклажаны помогают регулировать уровень холестерина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Баклажаны, богатые клетчаткой, калием и растительным пигментом антоцианом, способны регулировать уровень холестерина в организме и улучшать работу печени, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«Баклажан богат клетчаткой, калием и антоцианами — растительными пигментами с антиоксидантной активностью. Они помогают регулировать уровень холестерина и улучшают работу печени», — сказала Лозикова.

Однако, как отметила врач, в недозревших плодах может содержаться токсичное вещество соланин, вызывающее тошноту и головокружение.

«Именно поэтому важно выбирать зрелые овощи и правильно их готовить», — заключила Лозикова.