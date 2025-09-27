Осуждённого экс-генерала Ивана Попова этапировали из Тамбова в Коломну

Как сообщал Life.ru, экс-генерала арестовали в мае 2024 года, а в апреле 2025-го суд вынес приговор по делу о хищении 1,7 тысячи тонн металлоизделий. Они предназначались для строительства так называемых «зубов дракона» на границе с Украиной. Суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего и лишил звания. С самого начала процесса Попов отвергает все обвинения.