Эксперт объяснил, почему пропущенный звонок с неизвестного номера опасен

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров предупредил о новой схеме телефонного мошенничества, основанной на «звонках-сбросах».
Он объяснил, что цель таких звонков — вызвать у жертвы любопытство и беспокойство, побудив ее перезвонить на незнакомый номер, который окажется платным.
По словам эксперта, мошенники могут намеренно удерживать жертву на линии, используя фоновую музыку или запись, чтобы максимально увеличить стоимость звонка. Кроме того, «звонки-сбросы» могут служить для проверки активности телефонных баз данных и обхода систем защиты от мошенничества.
Бедеров рекомендовал наиболее надежные способы защиты: игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или использовать голосового помощника, передает RT.
Мошенники часто обманывают население под видом сотрудников ФСБ. Недавно аферисты предприняли попытку обмануть благотворительный фонд «Батальон» в Дубне. Злоумышленник под видом сотрудника ФСБ хотел получить полмиллиона рублей за эвакуацию якобы попавших в плен военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Мошенника вычислили и задержали. Его заключили под стражу и завели уголовное дело.